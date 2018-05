Debat om venskabsbyer: Hvad driver dig, Orla?

Også i dagens avis har vi skulle lægge øjne til Orla Kristoffersens udgydelser om det Nordiske samarbejde - eller må man sige for nuværende mangel på samarbejde - efter Orla har sørget for, at politikerne ikke gider mere vrøvl, men har kapituleret til Orlas enkeltmandshær. De fik fred, og han fik ret. Det nordiske politiske samarbejde i Nordfyns kommune er en saga blot.

Det er skammeligt. Netop i disse år, hvor vi oplever en ubehagelig form for højredrejning i det øvrige Europa, er det vigtigt at holde fast i de fælles værdier, som vi deler i Norden.

Et øget kendskab, og ikke kun udenrigspolitisk, men lokalpolitisk er med til at holde fast i disse værdier og venskaber.

Tænk på Finland, som efter krigen med den store nabo mod øst, desperat søgte det samarbejde. Tænk på Sverige, som under besættelsen gav ophold og husly til forfulgte danskere. Også Norge, hvis befolkning var hårdt presset under krigen havde gavn af broderfolket, og forfulgte søgte og fandt tilflugt i det neutrale Sverige. Island med sin fjerne beliggenhed ude i havet har fra gammel tid et slægtskab med det øvrige Norden.

Kære Politikere tænk jer om. Styrk Norden gennem samarbejde også i det små. Træf en anden beslutning.

Og Orla få dig et liv!