Assens: Måske har du bemærket det. Måske ikke. Men nu ved du det.

Assens har fået nye infostandere. De er sat op fem steder i byen og skal hjælpe byens gæster til at få et overblik.

Det bunder i et samarbejde mellem Assens Handelsstandsforening, Museum Vestfyn og Udvikling Assens.

- Vi har besluttet os for at sætte noget relevant information op for byens gæster, siger formand for handelsstandsforening, Flemming Jensby.

Standerne er designet af Ole Gundersen. De har tre sider: En med en reklame for Museum Vestfyn, en med brugbar info og en med en aktivitetskalender på.

- Den er ikke statisk for hele året, men dynamisk. Den bliver opdateret løbende. I stedet for, vi informerer på hver vores niveau, er vi gået sammen om det, siger Flemming Jensby.

- For en gæst i byen er ligeglad med, om det er den ene eller den anden forening, der er. Det er de samlede informationer, som er gældende, tilføjer Flemming Jensby.

Der står standere på marinaen, på havnen, på torvet og ved apoteket og Rema 1000 i Østergade.