Per Jespersen, Nyborg, dropper sit forslag om at flytte Fynbus-hovedsæde fra Odense, fordi huslejen nu bliver sat ned.

Flyt Fynbus-hovedsæde fra Odense, så vi kan spare på huslejen.

Sådan lød det for nogle måneder siden fra Nyborgs Per Jespersen (S), der er medlem af Fynbus-bestyrelsen på vegne af Nyborg Kommune.

Jespersen var stiktosset over udsigten til, at en busrute i Nyborg blev centrum i en sparerunde og så ud til at skulle beskæres eller helt lade livet. Derfor gik han i gang med at finde alternative besparelser, og her lå det lige for at kigge på Fynbus-huslejen på knap 1,9 millioner om året, mente han, som bebudede, at han ville rejse sagen i bestyrelsen.

Fynbus-huslejen Fynbus' administration bor på Tolderlundsvej 9 i Odense C.Lejemålet er på 1791 kvadratmeter.



Huslejen er på 1,860,849 millioner om året.



Det er inklusive moms, eksklusive driftsudgifter.



Det giver en kvadratmeterpris på 1039 kroner.



Månedligt er det 155.000 kroner.



Fynbus er et offentligt trafikselskab ejet af de fynske kommuner og Region Syddanmark.



Fynbusbestyrelsen består af repræsentanter fra kommuner og regionen.



Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune, er formand for bestyrelsen.



Carsten Hyldborg er direktør for Fynbus.

Så langt nåede han aldrig. Hovedsædet bliver liggende i Odense, og det er der en god og kontant grund til, forklarer han.

- Jeg har fået at vide, at sagen har været drøftet i direktionen, og at vi får et klækkeligt nedslag i huslejen. Afslaget er så tilpas stort - i størrelsesordenen 150.000-200.000 kroner - at jeg er tilfreds med det, og så synes jeg, at det har nyttet at råbe op. Der er i hvert fald nogen, der har lyttet, siger Per Jespersen til Fyens.dk