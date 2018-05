De bedste uger har været i sommeren 2017, hvor der var jazz. Her er besøgstallet kommet over 3000 gæster, og en enkelt dag skiller sig ud. Det var afslutningen på sommerjazzen, som bonede ud med 964 betalende gæster.

- Det er nogle tal, som vi er ydmyge overfor. Vi var klar over, at Carlslund betød meget i odenseanernes bevidsthed, men vi havde måske ikke regnet med, at det ville blive så overvældende en genåbning efter branden, siger direktøren.

Om mindre end en måned ser direktør Jacob Høffner frem til, at Restaurant Carlslund skal fejre gæst nummer 100.000 siden genåbningen for et år siden, og han karakteriserer 92.611 betalende gæster i restauranten siden maj 2017 som "helt vanvittigt".

- Plus cirka 200 mennesker, som sad i skovbrynet under bøgene og lyttede med, mens de nød deres egen picnic og var med til at sikre en fornem ramme for Carlslund, siger Jacob Høffner.

Besøgstallet gør Restaurant Carlslund til en af de helt store attraktioner i Odense. Til sammenligning var der sidste år 365.228 gæster i Odense Zoo og 240.000 besøgende på Egeskov, hvor zoo topper Fyn som den bedst besøgte turistattraktion. Odense Bys Museer havde følgende publikumstal i 2016: HCA-museerne 135.000, mens Den fynske Landsby og Møntergården havde omkring 100.000 gæster hver.

- Jeg ønsker ikke at slå nogen i hovedet og hovere, men konstaterer blot, at mange har villet besøge Carlslund - måske også for at "se giraffen". Vi arbejder benhårdt på at udvikle os. Hver eneste dag ser vi hinanden i øjnene og spørger, om vi gør det godt nok. Personligt testspiser jeg ugentligt æggekagen for at tjekke kvaliteten. Heldigvis elsker jeg både æg og bacon, siger Jacob Høffner.