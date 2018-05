Rudkøbing: Det nye seniorbofællesskab, der skal bygges på den gamle slagterigrund på Bellevue 6 i Rudkøbing, er nu tættere på at være trapperne. Mandag den 7. maj vil kommunalbestyrelsen drøfte, om der efter indstilling fra Økonomiudvalget skal gives endeligt grønt lys til en nedrivning af ruinen, som også har rummet forårsrullevirksomheden Daloon.

Hvis det bliver godkendt, kan arbejdet med at rive bygningen ned indledes straks derefter.

Der skal etableres 33 almene boliger i en afdeling under Boligselskabet Langeland. For at komme i betragtning skal man først og fremmest være over 50 år og ikke have hjemmeboende børn.

Men der indgår mange andre ting, som det vil være en god idé at have for øje, hvis man vil i betragtning.

Det fremgår af et værdigrundlag, som kommunalbestyrelsen også skal sige god for, og som bl.a. går på gensidig respekt over for andre, et demokratisk sindelag, tolerance, evnen til at give og modtage samt åbenhed og ansvarlighed.

Det tales om deltagelse i fællesskabet, men også retten til at være sig selv.

Afdelingen vil få et fælleshus, som kan fungere som bofællesskabets "udvidede dagligstue", som det hedder i værdigrundlaget.

Fælleshuset kan danne ramme om fællesspisning, studiekredse og andre møder og sammenkomster, private fester, småværksteder til træ og metal, reparationer af cykler m.v.

For at kunne danne de optimale rammer om dette fællesskab anses det for vigtigt, at afdelingens beboere har medindflydelse på, hvem der skal anvises bolig på stedet. Det vil man gøre via en venteliste og et udvalg, bestående af repræsentanter fra de beboere, som er i afdelingen i forvejen.