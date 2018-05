Kloden rundt

Ghana: Gaderne i Ghanas hovedstad Accra er et støjhelvede af trafik, høj musik, gadesælgere og andre lyde, men nu tager myndighederne skridt til at dæmpe én af støjkilderne: Bøn. Både moskeer og kirker bruger megafoner til at kalde til bøn, og miljøminister Kwabena Frimpong-Boateng opfordrer dem til at finde alternativer. - Hvorfor kan tidspunkter for bøn ikke sendes som sms eller en Messenger-besked? spørger han. Byens imamer afviser forslaget og henviser til, at ikke alle troende er på de sociale medier, at det ikke er alle, der kan læse og at moskeerne slet ikke har råd til at sende så mange sms'er. (Deutsche Welle)