Nr. Broby: En eller flere tyve har været på spil på Assensvej i Nr. Broby, hvor der er meldt om indbrud i både en virksomhed og i en garage.

1. maj klokken 5 var der indbrud i et værksted tilhørende en virksomhed. Her blev et vindue til værkstedet aflistet og et gitter brudt op med en donkraft. Herefter var der adgang til værkstedet, hvor en alarm dog blev aktiveret og afslørede tyven(e).

Her har man intet overblik over, hvad der blevet stjålet, men det har man til gengæld i forbindelse med et indbrud på samme vej. Detv er sket fra den 30. april klokken 17 og frem til næste formiddag klokken 10, hvor en dør til et værksted i en garage blev brudt op.

Her blev der stjålet en Stihl motorsav, Stihl buskrydder, Dewalt elektrisk håndsav, blå Nilfisk højtryksrenser, batteriboremaskine, en 20 liter Harde rygsprøjte, Makita stiksav og en Kamatsu motorsav.