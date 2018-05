Svendborg: - Lige nu har vi ingen kommentarer til Slots- og Kulturstyrelsens frednings-afgørelse.

Sådan lyder det fra Sten Klarskov, der er direktør i erhvervsmanden Erik Skjærbæks ES Ejendomme, der ejer den gamle trælastgrund Baagøe og Riber i Kullinggade i Svendborg.

Styrelsen har besluttet at store dele af grunden skal fredes, og det kan få betydning for, om Erik Skjærbæk kan opføre de bygninger, han har planer om, samt benytte de eksisterende bygninger i det omfang, han havde til hensigt.

Baagøe og Riber-grunden 24. november 2016: Erhvervsmanden Erik Skjærbæks selskab ES Ejendomme køber Baagøe og Riber-grunden i Kullinggade





29. 2. februar 2017: Der opstår politisk uro om sagen, da et politisk flertal ændrer en række principper for området.





14. februar 2014: ES Ejendomme offentliggør et byggeprojekt med en blanding af boliger og erhvervslejemål. Man ønsker at bygge små byhuse langs Kullinggade, hvorfor firmaet vil rive Den Italienske Villa og Målerhuset ned. De to gamle pakhuse vil man bevare og renovere til at rumme erhverv.





18. marts 2017: Slots- og Kulturstyrelsen har været på besøg i Svendborg for at vurdere om grunden eller dele af den er egnet til fredning. Fredningssagen indledes af en lokal borger.





15. august 2017: Slots- og Kulturstyrelsen indstiller seks områder i Kullinggade 29 til fredning. Indstillingen sendes i høring og høringsfristen ændres undervejs fra





2. januar 2018 til 2. februar 2018. I høringssvarene fremgår det, at Erik Skjærbæk ønsker at sælge ejendommen, hvis området ender med at blive fredet.





1. maj 2018: Slots- og Kulturstyrelsen meddeler at størstedelen af grunden fredes, tømmerskuret undtaget.

I et høringssvar lod selskabets advokat Lemmy Fialin i februar forstå, at skulle styrelsen vælge at frede hele området, ville man trække sig helt fra projektet ved at lade staten opkøbe grund og bygninger

- Så vil vi søge om at få lov til at rive bygningerne ned, og det vil man formentlig få nej til, og det giver så hjemmel i loven til, at staten kan overtage ejendommen på trods af, at det ikke er, hvad kommunen ønsker for området, sagde Lemmy Fialin til avisen i februar.

Hvorvidt det bliver enden på det, efter styrelsen har besluttet, at ikke hele - men store dele - af grunden skal fredes, er endnu uvist.

Direktør Sten Klarskov siger:

- Vi udtaler os ikke endnu, for vi skal først overveje det videre forløb. Internt skal vi først beslutte, hvad vi gør herfra, inden jeg kan kommentere styrelsens afgørelse offentligt, siger han.

- Vi skal have tid til at kigge på afgørelsen først.