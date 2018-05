Den fynske Micro Matic-koncern sælger Vejlevirksomheden Elogic Systems A/S, som blev fusioneret med Micro Matic-firmaet Triax Systems i 2016. Vejlefirmaet er i god vækst, og det er blevet tid til at sælge, lyder det fra den fynske ejer, som har solgt flere firmaer fra de sidste år.

De 250 ansatte på Vejlevirksomheden Elogic Systems A/S skal fremover referere til en ny ejer, efter at den fynske koncern Micro Matic har solgt virksomheden fra.

I stedet for at ringe til Odense skal henvendelser til ejeren fremover ske til den nordiske kapitalfond VIA equity, som med egne ord er en "førende kapitalfond i Norden med fokus på teknologi og servicevirksomheder".

Elogic Systems A/S er specialist i at producere eltavler til industrien og installatørmarkedet og har desuden en position som en af Skandinaviens førende producenter af højkvalitets kapslinger til el, kommunikation og fiber udstyr. Kapitalfonden køber selskabet fra Micro Matic sammen med ledelsen i Elogic.

Selskabet i Vejle blev i 2016 fusioneret med Triax Systems, som Micro Matic ejede. Før det havde Micro Matic delt Triax op og solgt en del fra, da Micro Matic besluttede at fokusere og slanke koncernen. En strategi som også betød, at selskabet Senmatic blev solgt fra.

Sidste år fortsatte arbejdet i samme retning, da Micro Matic, der i dag beskæftiger 2200 medarbejdere, også solgte Ringe-virksomheden Nassau Doors. Ifølge adm. direktør Søren Vilby solgte man dengang til en svensk køber, fordi Nassau var kommet på ret kurs. Nogle lignende argumenter bliver brugt nu af Micro Matic-direktøren, som siger:

- Elogic Systems har været i en stærk og konstant udvikling. Det har været rigtig spændende at være med til at præge de forandringer, der er sket i selskabet de seneste år. For at skabe de optimale muligheder for en fortsat vækst og udvikling i Elogic Systems, ser vi ejerskiftet som en optimal løsning, og ønsker ledelsen og medarbejderne en god rejse, siger han i en pressemeddelelse.