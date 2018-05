Lars Løkke Rasmussen har "respekt for", at Søren Pind ønsker at prøve en anden karriere end dansk politik.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lægger ikke skjul på, at det ikke var hans ønske at gennemføre onsdagens ministerrokade.

Men der var ikke noget valg, efter uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) tirsdag meddelte, at han vil ud af dansk politik:

- Jeg er ikke sådan en, der går og rokerer i tide og utide. Men jeg har fuld respekt for, at Søren, som jeg har kendt, siden han var 16 år, gerne vil prøve noget andet.

- Det er selvfølgelig det, der sætter det her i gang, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren havde dog selv flere overraskelser i ærmet, da rokaden få minutter før ankomsten til Amalienborg blev offentliggjort.

Løkke præsenterede både et helt nyt navn på ministerholdet, et comeback og et overraskende farvel til Karen Elllemann (V) som minister:

- Jeg har bedt Karen Ellemann om at træde tilbage som minister med det dybtfølte håb om, at hun bliver Venstres første kvindelige gruppeformand, siger Lars Løkke Rasmussen.

I givet fald vil hun overtage gruppeformandsposten fra Søren Gade (V), som har meddelt, at han træder tilbage for at stille op til Europa-Parlamentet næste år.

Lars Løkke Rasmussen valgte også at give comeback til Eva Kjer Hansen på ministerholdet.

Eva Kjer Hansen måtte ellers tidligere i regeringsperioden forlade posten som miljø- og fødevareminister, da De Konservative mistede tilliden til hende som følge af sagen om landbrugspakken.

Siden er De Konservative dog selv trådt ind i regeringen, hvor de nu skal samarbejde med den politiker, de tidligere væltede.

- Eva Kjer Hansen er en gæv sønderjyde, og hun har både beskæftiget sig med fiskeripolitik og udenrigspolitik, sagde Løkke foran Amalienborg.

Løkkes sidste overraskelse var udnævnelsen af en uddannelses- og forskningsminister, som ikke tidligere har stillet op for Venstre: Erhvervsmanden Tommy Ahlers, der er og forbliver medlem af Disruptionrådet.

- Han er den helt rigtige mand i spidsen for vores uddannelse- og forskningsindsats, så vi også får noget at leve af i fremtiden, siger Løkke.

- Jeg er glad for, at Tommy vil søge opstilling til næste folketingsvalg for Venstre.

Det kom til gengæld ikke som den helt store overraskelse, at Jakob Ellemann-Jensen skifter posten som politisk ordfører ud med en plads på ministerholdet.

Han bliver miljø- og fødevareminister efter Esben Lunde Larsen (V), som også har valgt at træde tilbage.

- Jeg tror ikke, der er to meninger om, at Jakob Ellemann-Jensen er en dygtig politisk ordfører. Nu skal han arbejde for bæredygtighed og mindre støj og møg i de store byer, siger Lars Løkke Rasmussen.