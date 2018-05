Ved Lars Løkke Rasmussens ministerrokade kl. 11 blev der ikke tilføjet nye fynske navne til listen over fynske ministre. Den liste tæller over 15 politikere gennem tiden.

Siden anden verdenskrig har Fyens.dk kunne tælle til 19 fynske ministre i Folketinget. Nogle har kun siddet en enkelt periode, andre har siddet i flere regeringer og ministerier, men fælles for dem alle er, at de er valgt ind, mens de boede på Fyn.

De nye blev Tommy Ahlers (V), der bliver Uddannelses- og forskningsminister efter Søren Pind, den politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) bliver ny Miljø- og fødevareminister, og tidligere minister Eva Kjer Hansen (V), overtager Karen Elleman Jensens post som minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

- Jeg har svært ved at se, hvem det sådan lige kunne være, der kunne blive minister. Jeg kan ikke se hvilke kandidater fra Fyn, der kunne gå hen og blive ministre nu her i dag med rokaden, siger Robert Klemmesen.

- Lars Chr. Lilleholt, Venstre, energi-, forsynings- og klimaminister (nuværende)

- Mai Mercado Konservative, børne- og socialminister (nuværende)

- Merete Riisager (I),undervisningsminister (nuværende)

- Dan Jørgensen (S), minister for fødevarer-, landbrug- og fiskeri 2014.

- Ritt Bjerregaard, Soc.dem., blev undervisningsminister i 1977 og har siden haft andre topposter. Senest som fødevareminister i den afgående regering- Britta Schall Holberg, Venstre, blev indenrigsminister i 1982-86 og efterfølgende Landbrugsminister.- Bendt Bendtsen, Kons. økonomi- og erhvervsminister samt minister for nordiske anliggender 2001- Erik Eriksen, Venstre, var statsminister fra 1950 - 53 og siden krigen eneste fynbo i landets top- Jørgen Jørgensen, Kons., var Trafikminister 1952-53- Karl Skytte, Rad. V., blev landbrugsminister i 1957. Senere Folketingets formand.- Hilmar Baunsgaard, Rad. V, blev handelsminister i 1961, mens han boede i Odense. Flyttede i 1962 til København. Statsminister 1968-71.- Svend Horn, Soc.dem., blev minister for offentlige arbejder i 1964- Peter Larsen, Venstre, landbrugsminister i VKR-regeringen 1968-71- Poul Søgaard, Soc.dem., blev forsvarsminister i 1977- Ester Larsen, Venstre, blev sundhedsminister i 1989- Grethe Rostbøll, Kons., blev kulturminister i 1990- Lotte Bundsgaard, Soc.dem., blev boligminister i 2000, landets hidtil yngste kvindelige minister.- Mariann Fischer Boel, Venstre, fødevareminister 2001- Carsten Hansen, Socialdemokratiet, folketinget fra 1998 - 2005, By-, bolig og landistriksminister og minister for Nordiske Samarbejde

Med på listen er kun medtaget de ministre, der enten stadig bor eller boede på Fyn, da de blev valgt ind.Kilde: Robert Klemmesen, professor i Statskundskab, SDU, Statsministeriet og TvFyn