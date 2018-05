Omskæring. Mennesket først

I vores sekulære verden er mennesket sikret fri ret til at tro og mene, som det vil. Desværre er der mange lande, hvor religion bestemmer, hvad det enkelte menneske må og ikke må. Det frie valg er begrænset eller fuldstændig ikke-eksisterende i religiøse totalitære regimer, som vi helst ikke vil sammenlignes med.

I det lys er det interessant at følge den aktuelle debat om omskæring af drenge og burka-forbud.

Omskæring er et irreversibelt indgreb, som ikke kan fortrydes eller gøres om, når først det er udført. De fleste politikere bakkede op om et forbud mod omskæring af piger, da det i 2003 blev vedtaget. Eller skamfering, som det også blev kaldt.

Men når det gælder drenge, så bliver politikerne pludselig mere fodslæbende. Religiøse talsmænd udtaler, at omskæring er udført i flere tusinde år, så det kan der ikke laves om på.

At religioner er fastlåst og ikke kan lave om på traditioner og ritualer, er noget sludder. Eksempelvis er udelukkelse af kvindelige præster, kirketvang og hekseafbrænding gamle kasserede kristne traditioner, som formentlig ingen kristne ønsker genindført.

Desværre accepterer flertallet af politikere de religiøse talsmænds synspunkt og har valgt ikke at bakke op om et omskæringsforbud. Religion ophæves til noget højere og vigtigere end menneskets frie valg.

Og det på trods af, at mange mænd, der er omskåret, kan berette om gener, på grund af den skamfering de er udsat for, og at de ønsker, at de ikke var omskåret. Naturligvis skal de beskyttes mod den slags overgreb. Forbud mod omskæring af drenge under 18 år er en fornuftig beslutning.

Burka-forbuddet eller maskeringsforbuddet, som regeringens jurister behændigt har valgt at kalde forbuddet, fylder også en del i den offentlige debat. Burka eller niqab er ikke nogen køn beklædningsdel, mener jeg, men til forskel fra omskæring, så er det voksne kvinder, der frit vælger at gå rundt i den slags tøj. Og til forskel fra omskæring, så er det ikke irreversibelt at gå i en burka. Kvinden, der har valgt at gå i burka, kan til enhver tid fortryde og omgøre sit tøjvalg.

Deres valg af beklædningsdele er lige så legitime som andre befolkningsgruppers valg af uniformslignende tøj. Det er muligt, at de følger forskrifter fra religiøse skrifter eller råd fra religiøse ledere, men det er voksne og myndige kvinder, der har ret til frit at vælge, hvilket tøj de vil gå i.

At staten bestemmer, hvilket tøj vi skal gå i, er derimod krænkende og dybt problematisk. Det er kun i totalitære regimer, som vi helst ikke vil sammenlignes med, at man finder den slags forbud.

Frihedsrettighederne og retten til at bestemme over sit eget liv skal vi værne om. Derfor: Forbyd omskæring af børn, og lad voksne og myndige selv bestemme, hvilket tøj de vil gå i.

Menneskets ret til at vælge frit kommer først - religioner er underlagt menneskets frie valg.