Vi har ikke noget imod larver. Heller ikke i baghaven. Vi er heller ikke imod nytænkning eller ændringer som sådan. Vi har noget imod, at en projektleder med en pose penge kan planlægge et sådant projekt uden gennemtænkning af alle forhold.

En lille gruppe beboere, tættest på parkdammen blev indkaldt til orienterende møde. Vi blev informeret om, at projektet allerede var planlagt til udførelse, og der var ingen mulighed for indsigelse.

Der blev stillet flere særdeles relevante og opklarende spørgsmål, desværre var svarene hverken sammenhængende eller fyldestgørende. Ifølge det notat, der blev udleveret, skal der bygges værksteder med insekthoteller, bro i dammen, længdebaner, væddeløbsbane med frøerne, opsætning af elektriske foranstaltninger samt opsætning af informationsskur i form af en larve på 10 x 3 meter.

Desuden skal sættes biotop-bede til visning af forskel på eng og overdrev, hvilket i sig selv er lidt morsomt, eftersom det ikke er et naturreservat, vi bor ved, men en menneskeanlagt park med et lille vandhul midt i byen!

For os at se er det et fuldstændig fejltænkt projekt, der totalt vil udpine det lille grønne sted og de få frøer, der er der (og i øvrigt er fredede).

Virak med broer, en kæmpelarve, skole- og børnehaveklasser med dertil behov for toiletbygninger og andet.

Vi har været meget glade for den nyrenoverede, enkle park. Det ville være så trist at se den omdannet til et tivoli.

I den høring, I lovede os inden projektet, skal stå udført (22.5. i år!) bør I indkalde en større kreds.

Alle i denne by har et forhold til Ørstedsparken, og der er en almen interesse i at bevare den smuk og naturlig.

Jørgen Jensen Berit Niebuhr

Ramsherred 66, 5900 Rudkøbing