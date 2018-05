Omskæring: Støt borgerforslag

Læserbrev: Tak til Iza Alfredsen for den glimrende klumme i FAA den 1/5 om børneomskæring. Vores politikere synes at være gået i kollektiv psykose på spørgsmålet om forbud mod omskæring af børn under 18 år! De vil, tro det eller ej, for flertallets vedkommende stemme imod et forbud mod børneomskæring.

Når dem der regerer os bliver ramt af akut sindsforvirring og glemmer de grundlæggende menneskerettigheder, må vi borgere jo tage over og hjælpe dem tilbage til at blive deres eget bedste selv igen. Det kan man gøre ved at støtte det borgerforslag, der er stillet, og som står på Folketingets hjemmeside www.borgerforslag.dk.

En nylig afholdt undersøgelse viser, at et overvældende flertal af den danske befolkning støtter et sådant forbud, og en nærmere undersøgelse af hvad politikerne personligt mener viser, at der faktisk er flertal for et forbud, så hvad mon får dem til at stemme imod deres egen overbevisning? Det må da være et job for den dybdeborende journalistik at afsløre?