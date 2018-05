Debat: DF'er bremsen i danske vindmøller på land

Læserbrev: DF'er opfinder af at udskyde vindmølleplaner på havet og deres udskydelse i 10 år.

Derfor skal vi nu så hurtigt som muligt have solceller på over 1 million hustage i hele Danmark samt foruden solceller på stuehuse på landet, små virksomheds vindmøller op til 25 KW til al strøm til driften.

Så har fremmede magter ingen mulighed for at ramme os, fordi vi har energiproduktion på over 1 million energikilder. De 75 vindmøller på havet kræver kun 75 missiler for at blive ødelagt og DF er villige til at vise vejen, der fører der hen til, de kan jo sproget. Vi håber på, at DF ved næste valg får under 10.000 stemmer og at Danmark får 10.000 vindmøller i stedet for, på land og kystnært.