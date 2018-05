Ubådssagen: Prisværdig sognepræst

Hvor er det godt, at der er så meget næstekærlighed fra sognepræst Peter Østergaard Jacobsen, som beskrevet i et læserbrev 1. maj. ("Peter Madsen er også et menneske").

Jeg er med på, at uanset deres forbrydelse, så skal de også have lov til at lette det, de ønsker at tale om med kirkens tjenere.

I dette land er der vel over 100.000 mennesker, der lider af dysfunktionel personlighedsstruktur. De færreste er så betændte i deres tankegang som Ubåds-Madsen.

Jeg har også i mit virke arbejdet med mordere af forskellig karakter. Der var ingen af dem, jeg synes, der var et dårligt menneske. Men som Søren Kierkegaard udtalte: "Du kan godt elske synderen, men du behøver ikke at elske synden".

Men jeg savner ganske enkelt, at PØJ tager afstand fra PM.

Jeg er glad for, at det ikke var vores datter, der sejlede ud med PM. Mon ikke de fleste fædre har det sådan.