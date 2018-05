Bogense: Torsdag over middag ankommer en delegation af erhvervsfolk og politikere fra Maribo til Bogense, hvor de skal lade sig inspirere af byens velfungerende butiksliv og mange events. Det er konsulenten Torsten Bo Jørgensen fra virksomheden Byrejsen.dk, som i sin tid opdagede Bogenses kvaliteter, da han arbejdede for Cowi i et projekt om byfornyelse og modernisering af byerne med de nordfynske handelsstandsforeninger.

Som selvstændig bruger han nu derfor Bogense som inspiration for andre lignende byer. Delegationen skal blandt andet høre Finn Gramvad tale om Støberiet, direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen fortæller om byens events, Ove Syberg (også fra NEET) taler om udviklingssamarbejdet med Cowi, Nordfyns Kommune og de tre hovedbyer, mens Jette Kærgaard fortæller om arbejdet med Rosenfestivalen.

Ligeledes skal politikere og erhvervsfolk selvfølgelig også på en guidet rundtur og se byens attraktioner.