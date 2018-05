Erhverv

- Jeg har altid været glad for jagt og fiskeri, og jeg elsker at være ude i naturen, siger han.

Ringe: Umiddelbart er der ikke antydning af, at indehaveren af Outdoor Fyn skulle være gammel nok til at kunne holde 30 års jubilæum som forretningsdrivende, men det er ikke desto mindre tilfældet. Måske ligger forklaringen dertil i hans forretningsnavn, for den 52-årige jubilar er vild med udendørslivet, som efter sigende skulle være meget sundt.

Allerede i folkeskolen stiftede han bekendtskab med den branche, der skulle fylde det meste af hans liv.

- I 1981 kom jeg i praktik hos Høgh Nielsen, der havde Jagtgaarden her i Ringe, og allerede dengang fandt jeg ud af, at jeg havde fundet den rigtige hylde, siger Mickael Simonsen, der siden valgte at få en handelsuddannelse.

Samtidig med, at han studerede, fik han et fritidsjob i Jagtgaarden, og det mundede også ud i en lærekontrakt samme sted. Men ikke nok med det. Efter at han blev udlært, gik der kun halvandet år, før Høgh Nielsen tilbød sin ansatte at overtage forretningen.

- Jeg var kun 22 år, men jeg kunne jo ikke sige nej til det tilbud, siger Mickael Simonsen, der dengang blevet bakket op af sin barndomskæreste, Marianne, som han sidenhen blev gift med og har fået to børn med.

- Hun har også været en stor del af forretningen, for når man er selvstændig, er der meget mere end 37 timers arbejde om ugen, og det kræver, at man har baglandet i orden, og hun har altid været der - også hvis der har været ekstra travlt i forretningen, siger han.

Og også deres børn, Camilla og Karsten, som kom til i 1991 og 1992 har fungeret som medhjælpende familie i forretningen, der sidenhen skiftede navn til det nuværende, Outdoor Fyn.

- Jeg måtte skrue ned for udgifterne, da krisen slog igennem i 2009, men dengang var børnene jo blevet gamle nok til at hjælpe til i forretningen, så i den periode blev det mere et familieforetagende, hvor vi alle deltog med forskellige opgaver i forretningen, og børnene kunne jo godt lide det, fortæller Mickael Simonsen.