Samtidig med, at et borgerforslag om at begrænse ministres fordelagtige pensionsvilkår rundede 50.000 underskrifter og dermed blev sikret behandling i Folketinget, steg ministrenes årlige løn knap 42.000 kroner.

Ministres løn består af et årligt grundbeløb, som pr. 1. april 2018 steg fra 1.185.965 kroner til 1.227.675 kroner.Statsministeren får 125 procent af grundbeløbet, dvs. Lars Løkke Rasmussens løn er pr. 1. april i år steget fra 1.482.457 kroner til 1.534.593 kroner.

Udenrigsministeren (Anders Samuelsen) og finansministeren (Kristian Jensen) samt den minister, der er nummer to i statsrådsrækkefølgen - det er p.t. udenrigsministeren - får 110 procent af grundbeløbet, hvilket pr. 1. april i år 1.350.442 kroner. De øvrige ministre får grundbeløbet på 1.227.675 kroner.

En minister, der også er medlem af Folketinget, får fratrukket sit folketingsvederlag fra ministervederlaget. Man får altså ikke løn både som folketingsmedlem og som minister.

Pr. 1. april 2018 er folketingsmedlemmers grundvederlag på 660.801 kroner om året plus et omkostningstillæg på 61.471 kroner (81.961 kroner for medlemmer valgt i Grønland eller på Færøerne).