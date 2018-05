Plask

Fredericia: Fredericia Idrætscenter lukkede tirsdag for sit badeland og terapibassin. Siden er også hallens store svømmebassin blevet lukket midlertidigt.

- Det er nogle tekniske problemer med vandbehandlingen. Det betyder, at vandkvaliteten ikke er god nok til at bade i, siger kultur- og idrætschef Bodil Schelde-Jensen.

Hun oplyser, at der er bestilt reservedele til vandbehandlingsanlægget, og at delene allerede er på vej. Men det er endnu for tidligt at sige, hvornår hallen, bassinet og badelandet åbner igen.

- Men der arbejdes på sagen, siger hun.