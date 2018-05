Oliver Bjorkstrand har meldt sig klar til at spille VM i ishockey, der begynder fredag på dansk grund.

Det danske ishockeylandshold har fået endnu en kærkommen forstærkning i angrebet, inden det fredag går løs med den første kamp ved VM på hjemmebane.

NHL-spilleren Oliver Bjorkstrand fra Columbus Blue Jackets har meldt sin ankomst til den danske trup, meddeler Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse.

Danskeren har ikke fundet en klub til næste sæson, hvilket hidtil har været en knast i forhold til at spille VM.

- Det er selvfølgelig ikke nogen nem beslutning, når jeg ikke har nogen kontrakt for den kommende sæson.

- Men det har været en god og betryggende proces at få forsikringen på plads med DIU, og jeg har haft et brændende ønske om at være med i år.

- Jeg glæder mig vildt til at trække trøjen over hovedet på fredag, siger Oliver Bjorkstrand.

Han bliver den tredje NHL-spiller i den danske VM-trup.

Frederik Andersen fra Toronto Maple Leafs og Frans Nielsen fra Detroit Red Wings er også med i den danske VM-trup.

DIU-sportschef Jesper Duus er meget glad for, at det er lykkedes at få Oliver Bjorkstrand med i VM-truppen.

- En fantastisk forstærkning til vores angreb. Det siger sig selv. Oliver er etableret NHL-spiller af den stærke slags, og han er samtidig højreskytte.

- Han bringer et farligt aspekt ind på holdet med sine målscorerevner, siger Jesper Duus.

23-årige Oliver Bjorkstrand optrådte ifølge pressemeddelelsen senest for Danmark i 2016 i forbindelse med kvalifikationen til OL i Pyeongchang, der foregik i februar i år.

Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets blev sendt ud af NHL-slutspillet i første runde, da det blev til et samlet 2-4-nederlag i kampe til Lars Ellers Washington Capitals.

Danmark skal ved VM på hjemmebane møde Canada, Finland, Tyskland, USA, Norge, Letland og Sydkorea i gruppe B.

De fire bedste hold i gruppen går videre til kvartfinalerne.

Danmark indleder på fredag VM i Jyske Bank Boxen i Herning. Det sker mod Tyskland.