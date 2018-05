Debat: DF er landets største arbejderparti

Læserbrev: Hver fjerde arbejderstemme går til Dansk Folkeparti, som dermed er landets største arbejderparti. Det er ikke overraskende eftersom Socialdemokratiet har svigtet arbejderne ved at føre Danmark ind i EU, der har åbnet op for arbejdskraftens frie bevægelighed. Og S har tilladt indvandring af tusindvis af uintegrerbare mennesker fra Mellemøsten og Nordafrika. Det har været ugunst for arbejderne.

De danske arbejdere er blevet skubbet længere væk fra arbejdsmarkedet eller har måttet finde sig i dårligere vilkår som følge af ulige konkurrence med billigere udenlandsk arbejdskraft. EU har ikke formået at beskytte det danske arbejdsmarked mod de negative konsekvenser af EUs love og regler.

Hvis man for alvor vil forsvare det arbejdende Danmark og vores samfundsmodel, så kræver det, at man kæmper for at begrænse indvandringen til Danmark markant. Alt andet er utroværdigt.

Det klinger hult, når de talende på 1. Maj i mange år har talt for åbne grænser og indvandring samtidig med, at man påberåber sig, at være talsmand for arbejderne her i landet.

Den 1. Maj må give anledning til at tænke lidt over, hvad det egentligt vil sige at repræsentere de danske arbejdere. For mig er det afgørende, om man vil kæmpe for at forsvare og bevare det danske fællesskab, som generationer før os har opbygget.

Et velstående og frit samfund, hvor det er trygt at leve og blive gammel - og hvor danske værdier som ytringsfrihed, frihed, ligeværd og frisind præger vores fælles dagligdag.