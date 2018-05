Fredericia: Second Line Jazzband fra Göteborg i Sverige er de musikalske gæster i Tøjhuset, når Fredericia Jazzklub inviterer til frokostjazz. Det sker lørdag 5. maj fra klokken 12.

Det svenske band startede karrieren helt tilbage i 1989, dengang de fleste af musikerne var teenagers. I dag er der fortsat fire ud af bandets oprindelige seks medlemmer tilbage.

Second Line Jazzbands popularitet skyldes, at bandet er parat på at skifte stilarter, repertoire og musikalske retninger under en koncert. Samtidig er de tro mod den New Orleans-inspirerede stil.

Repertoiret spænder fra Bunk Johnson til Bob Dylan og Irving Berlin. Krydret med blues og gospel skaber de relativt unge musikere en fantastisk energi på scenen./EXP