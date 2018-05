T´dance drager lige om lidt afsted til den internationale dansefestival SWOP i Roskilde. Her skal de optræde med deres nye forestilling "Look Up2" i en udendørs version.

Fredericia: T´dance, som er dansetalenter fra Den Kreative Skole, er inviteret til at deltage i en ungecamp med dansere fra Roskilde og et ungekompagni fra Tyskland. Under campen vil de sammen deltage i workshops med professionelle dansere og koreografer, se forestillinger og vise deres egen forestilling, "Look Up2".

Look Up2 er en forestilling bygget op omkring en kultur, hvor det gælder om at være på og være med, set fra et ungt perspektiv. En forestilling omkring en virkelighed, hvor modsatrettede følelser eksisterer med lige stor kraft. Og en sæson, hvor gæstelærere i koreografi, skuespil, rytme og udviklingen af dansernes egen teknik, har fyldt meget.

- Vi har trådt lidt ud over vores komfort zone ved at inddrage ordet og rytmearbejde i form af krops- og bordpercussion, og tager vores første spæde og forsigtige skridt i denne forestilling. Men det er spændende at inddrage disse elementer, siger koordinator og underviser Sara Lindhardt.

Deltagerne har i forestillingen et samarbejde med Fredericia Percussion. Til den internationale dansefestival bliver det dog en indspillet version. /EXP