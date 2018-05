Rock: Ungdommens Hus er fredag 4. maj fra klokken 16 ramme om en fyraftenskoncert med Last K.

Det fem mand store band, som har rødder i Fredericia og omegn, spiller rock med særlig vægt på melodi og groove - og med afsæt i kunstnere, der repræsenterer hele rockepoken fra 1960'erne og op til i dag.På repertoiret er der således materiale af kunstnere som The Beatles, Cat Stevens, Bill Withers, Guns N' Roses, Alice in Chains, Alanis Morissette og The Last Internationale. Man kan købe både øl, vand og kaffe i husets café. Der er fri entré. /EXP