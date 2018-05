Fredericia: Nanna Cornelius, som er projektleder for alternativ behandling hos Kræftens Bekæmpelse, fortæller om medicinsk cannabis og andre alternative muligheder i kræftbehandlingen.

Det gør hun under et foredrag torsdag 3. maj fra klokken 16-18 i Seniorhuset IP Schmidt, Vendersgade 4.

Deltagerne kan blive klogere på, hvordan medicinsk cannabis virker. Men også klogere på, hvilke overvejelser den enkelte kræftramte bør gøre, før man går i gang.

Baggrunden for foredraget om alternativ behandling er, at regeringen fra 2018 har vedtaget en forsøgsordning, der giver danske læger mulighed for at udskrive recepter på cannabis til medicinsk brug.

Prisen er 30 kroner inklusive kaffe/te og brød./EXP