Koncert

Fredericia: Karen Lovely, amerikansk singer-songwriter, leverer ifølge en pressemeddelelse en "blæret" blanding af nutidens blues og amerikansk roots musik. Hun er kendt for sit lidenskabelige drev. Karen Lovely leverer en power vokal og helt enestående liveoptrædender, der har givet hende priser og kæmpe anerkendelse i USA, Canada, Europa og Sydamerika. Hun blev nomineret til den prestigefyldte Blues Music Award fra Blues Foundation i kategorien Contemporary Blues Female Artist.

Nu kommer hun på Tøjhuset, hvor hun sammen med guitaristen Ben Rice kan høres fredag 4. maj kl. 21.

Hendes skønne albums har toppet både nationalt og internationalt. Ben Rice har efterladt et stort indtryk hos publikum rundt om i USA og vundet flere priser for sin vokal og sit guitarspil i de seneste syv år. I 2014 på International Blues Challenge i Memphis Tennessee efterlod han publikum målløse med en rå følelsesmæssig levering af sin version af "Key To The Highway." /EXP