Kritikerrost musiker giver koncert

Tøjhuset

Fredericia: Siden 2011 har Bastian Kallesøe udgivet musik under navnet The New Spring. Det startede med det selvbetitlede debutalbum, der primært var indspillet i Bastian Kallesøes lejlighed. Det var en poetisk undersøgelse af kærligheden i den bredest mulige betydning. Det kritikerroste andet album, Secret Armor, blev udgivet året efter, og her havde producer Aske Zidore tilføjet et mere komplekst lag af effekter, klaver og perkussion, der gjorde, at pladen virkelig trådte i karakter som et eksperimenterende folk-album, skriver Tøjhuset i en pressemeddelelse.

Vil man høre ham, er muligheden der nu. Bastian Kallesøe giver koncert i netop Tøjhuset torsdag 3. maj kl. 20.

I 2014 udgav Bastian sit tredje album på tre år. Late Bloomer blev indspillet på bare to dage, og i den proces undlod Bastian og produceren Jens Ramon at bruge digitale effekter. Det resulterede i en frisk og mere traditionel lyd, hvor sangskrivningen gik tilbage til sin mest nøgne form. /EXP