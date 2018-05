Fakta 24. november 2016: Erhvervsmanden Erik Skjærbæks selskab ES Ejendomme køber Baagøe & Riber i Kullinggade 29. 2. februar 2017: Der opstår politisk uro om sagen, da et politisk flertal ændrer en række principper for området. 14. februar 2014: ES Ejendomme offentliggør et byggeprojekt med en blanding af boliger og erhvervslejemål. Man ønsker at bygge små byhuse langs Kullinggade, hvorfor firmaet vil rive Den Italienske Villa og Målerhuset ned. De to gamle pakhuse vil man bevare og renovere til at rumme erhverv. 18. marts 2017: Slots- og Kulturstyrelsen har været på besøg i Svendborg for at vurdere om grunden eller dele af den er egnet til fredning. Fredningssagen indledes af en lokal borger. 15. august 2017: Slots- og Kulturstyrelsen indstiller seks områder i Kullinggade 29 til fredning. Indstillingen sendes i høring og høringsfristen ændres undervejs fra 2. januar 2018 til 2. februar 2018. I høringssvarene fremgår det, at Erik Skjærbæk ønsker at sælge ejendommen, hvis området ender med at blive fredet. 1. maj 2018: Slots- og Kulturstyrelsen meddeler at størstedelen af grunden fredes, tømmerskuret undtaget.

- Når vi går ind og freder Baagøe & Ribers Plads, er det fordi, bygningernes kulturhistoriske og arkitektoniske værdier er af national interesse, og vi anser bygningerne for at være et hovedværk i dansk erhvervsbyggeri. Faktisk mener vi, at bygningerne er så bevaringsværdige både i det ydre og indre, at de bedst bevares gennem en fredning.

De planer led et tilbageslag, da Slots- og Kulturstyrelsen for et år siden indstillede grunden til fredning, og i store træk er den indstilling også blev fulgt efter en høringsperiode sluttede i starten af 2018. Dog er et tømmerskur på den sydlige del af grunden ikke fredet, som det ellers var vurderingen oprindeligt.

Det er erhvervsmanden Erik Skjærbæk, som ejer grunden i selskabet ES Ejendomme, og direktør Sten Klarskov har tidligere sagt, at en fredning vil betyde, at grunden vil ligge hen i stedet for at blive til en blanding af boliger og erhvervslejemål, som var planen, da Skjærbæk købte grunden for halvandet år siden.

Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at frede store dele af området på baggrund af en undersøgelse af forholdet mellem en fremtidig funktion og en fredning. Undersøgelsen er lavet af Elgaard Atchitecture i januar og konkluderer:

”Samlet set viser forundersøgelsen, at det indenfor rammerne af en kommende fredning fuldt ud vil være muligt på Baagøe og Ribers Grund at bygge moderne og attraktive boliger af højkvalitet i et udtryk og i et omfang, der vurderes at være interessant for en kommende bygherre samtidig med at stedets særlige karakter og kulturhistorie bevares og endda forstærkes.”

Slots- og Kulturstyrelsen skriver i afgørelsen også, at ingen høringssvar har anfægtet den kulturhistoriske og arkitektoniske værdi af de foreslåede bygninger og omgivelser.

Derimod har styrelsen lyttet til en række høringssvar, der har støttet en fredning. Det gælder blandt andet Foreningen til Bygnings- og landskabskultur Sydfyn, Foreningen Bevar Svendborg Havn og Svendborg Museum. Sidstnævnte har beskrevet området som ”kulturarv af umistelig national karakter”.

Slots- og Kulturstyrelsen skriver i afgørelsen, at man er indstillet på at yde en vis støtte til restaureringen af bygningerne, for eksempel i form af rådgivningsarbejde.

Der kan klages over Slots- og Kulturstyrelsens beslutning til kulturministeren. Klagefristen er fire uger.

Fyns Amts Avis følger sagen og opdaterer her på fynsamtsavis.dk