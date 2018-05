SØSIDEN

Siden november 2015 har Miljøstyrelsen haft to katamaraner liggende i Svendborg havn til ingen verdens nytte. Katamaranerne blev købt brugt af det britisk offshore-rederi P&O som erstatning for styrelsens ældre og mindre fartøjer.

Nu sker der endelig noget. Fartøjerne Sif og Frigg skal ombygges og forlænges.

- En ombygning af katamaranerne imødekommer vores to primære forudsætninger: At der er fornuftig økonomi målt over 20 ar, og at skibene bliver en robust arbejdsplatform, hvor vi effektivt og sikkert kan udføre prøvetagningen, også når vejret viser tænder, siger kontorchef Morten Jepsen, Miljøstyrelsen.

Styrelsen er efter måneders overvejelse og undersøgelse nået frem til, at det ikke kan betale sig at købe nye skibe til opgaverne som fx overvågning af vandkemi, bunddyr og iltsvind i farvandene.

Morten Jepsen oplyser, at Miljøstyrelsens beslutning er truffet på baggrund af en markedsundersøgelse. Resultatet er, at nybygning af to egnede kulfiberskibe ikke er økonomisk fordelagtigt set over skibenes forventede levetid på 20 år. I forlængelsen af katamanerne ligger også en brændstoføkonomisk besparelse, vurderes det.

Allerede i efteråret 2017 var Miljøstyrelsen klar til at sende ombygning og forlængelse af styrelsens to aluminiumskatamaraner i udbud efter at have konsulteret flere danske skibstegnestuer. Men styrelsen valgte at sætte projektet på pause for at undersøge, om nybyggede fartøjer kunne løse opgaven med en bedre driftsøkonomi. Men det er altså ikke tilfældet, konkluderer styrelsen.

Styrelsen har truffet sin beslutning om ombygning og forlængelse af katamaranerne efter bl. a. dialog med danske værfter og brancheforeningen Danske Maritime. Danske og udenlandske skibsmæglere har også vurderet en forventet salgspris på styrelsens katamaraner, der blev købt for omkring 15 mio . kroner.

Miljøstyrelsens udbud forventes offentliggjort på EU's udbudsportal i starten af næste uge. Fagfolk har tidligere vurderet, at en ombygning pr. skib vil løbe op i omkring 10 mio kroner, så de to brugte miljøfartøjer samlet kommer til at koste 36 mio. kr før de kan sættes i drift.

Morten Jepsen oplyser til Fyns Amts Avis, at beslutningen om hvilket værft, der skal foretage ombygningen, forventes truffet kort før jul i år. Ombygningen udføres hen over foråret 2019, og fartøjerne forventes sat i drift i løbet af sommeren 2019.

Indtil de ombyggede skibe er klar, benytter Miljøstyrelsen sine nuværende mindre fartøjer, bl. a. Liv II, der har sin faste liggeplads ved siden af færgen Hjortøboen i Svendborg.