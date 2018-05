Debat: Den Ubekvemme Sandhed

Læserbrev: Sandheden har mange ansigter. Og giver sig udtryk på mange forskellige - og ofte modsat rettede måder. Alt efter hvem der siger den, og ud fra hvilken position vedkommende har. Det er ikke så let at gennemskue.

En anden sag er, at vi mennesker er tilbøjelige til at tro på de versioner af sandheden vi finder bekvemme for os. Vi er magelige, utilbøjelige til at ændre på vaner og livsmønstre. Det er en stor og farlig fejl.

Vi glemmer eller undlader, mere eller mindre bevidst, at bruge vores sunde fornuft og skelneevne - for i stedet at tro på den bekvemme "sandhed": Politikeren sagde jo... eller videnskabsmanden udtalte jo... Så må det da være sandt.

Men er det nu også det? Og hvorfor sagde vedkommende det han/hun gjorde?

Men her er nogle fakta, ubekvemme sandheder vi ikke kan komme uden om:



Biodiversiteten forringes i stadig stigende grad i Danmark og resten af verden. Flere og flere arter af dyr, fugle, insekter og planter uddør hver dag - og vil aldrig kunne vende tilbage.

Fertiliteten forringes, mindre end hver fjerde danske mand har optimal sædkvalitet, og et stort mindretal har en sædkvalitet, der er så dårlig, at de vil have svært ved at gøre en kvinde gravid.

Klimaet går amok, mere og mere voldsomt vejr. Flere og flere tørkeramte områder, hvor mennesker ikke længere kan dyrke jorden og må flygte fra og flere og flere oversvømmelser andre steder. Vandet i verdenshavene stiger med 3 mm om året - accellererende. Muldjord eroderes væk, mennesker må flygte - hvorhen?

Grundvandet i Danmark, vores drikkevand, forurenes. Flere og flere boringer må lukkes pga. sprøjtegifte, pesticider i vandet.

Det er bare for at nævne nogen af problemerne. Der er flere.

I Danmark sprøjtes der, i landbruget og private haver, årligt mere end 3.400 tons koncentrerede giftstoffer ud på jorden og afgrøder. Ud over at være giftige ved vi med sikkerhed, at mange af dem også er hormonforstyrrende.

Denne sprøjtning er selvsagt årsag til meget af tilbagegangen i biodiversiteten, det er jo netop meningen med at sprøjte at dræbe insekter og planter. Men er det også medvirkende til fertilitetsnedgangen? Det er nærliggende at tro.

Hvor længe skal det få lov til at fortsætte?

Mange mener det er politikernes ansvar. Det er det også, men ikke alene. Vi vælger alle, om vi vil det eller ej, hver eneste dag, hvordan verden kommer til at se ud i fremtiden. Køber vi f.eks. fødevarer, der er produceret af industrilandbrug, så støtter vi en produktion, der er årsag til ovennævnte problemer. Vi påvirker alle i verden gennem vores livsførelse. Hver dag.

Vi har som mennesker et fælles ansvar for udviklingen. Som enkeltpersoner kan vi ikke forandre hele verden. Men står vi sammen, kan vi forandre rigtig meget. Stod alle mennesker sammen, ville verden kunne forandres på et splitsekund.

Men vi må starte med os selv. Der er to valg: Du kan vælge at tage ansvar og handle efter bedste evne. Forandre din livsstil, dine indkøb ved at købe økologisk og formidle dit budskab videre. Du kan vælge at være den forandring du ønsker i verden. Så har du valgt klogt.

Eller du kan vælge ikke at gøre noget, lade stå til, overlade det til andre eller bare lade udviklingen fortsætte. Det er også et valg, du skal bare vide, at du kommer til at leve med det resten af dit liv.

Så har du taget stilling? Hvilken verden ønsker DU i fremtiden? Hvad vælger DU?