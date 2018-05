Sparedebat: Bekymringsbrev fra tillidsrepræsentanter

Læserbrev: Svendborg Kommune lægger i det kommende budget 2019 op til at spare på service, der især rammer det sociale område.

I budgetforslaget ønsker Svendborg Kommune at reducere voldsomt i botilbud, væresteder og andre dagtilbud til de svageste borgere.

Blandet andet peges der i budgetforslagene på, at enkelte tilbud skal lukkes og flere områder på dagbeskæftigelsen for handicappede skal nedjustere deres nuværende aktiviteter og lukke dele af de nuværende tilbud.

På botilbudsområdet skal der ske sammenlægninger af flere støttecentre og en reduceret service til den enkelte borger.

For nogle af de borgere, der rammes af besparelserne, kan selv små ændringer medføre en øget usikkerhed og manglende livskvalitet.

Svendborg Kommunes værdiord "borgeren i centrum" har for den svageste gruppe af borgere ikke samme genklang som tidligere. Det kan være svært, set ud fra et fagligt synspunkt, at fastholde og understøtte ideen, om alle borgeres ret til, ud fra de muligheder de har, at kunne opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Ved at fjerne støtten og de særlige tilbud, der er til nogle af de svageste borgere i Svendborg, forringes deres muligheder og den støtte, de skal bruge for at få en indholdsrig hverdag til at fungere.

Disse borgere er afhængige af støtten til at drage nytte af deres egne evner og muligheder til et værdigt liv. Deres tilværelse vil med de bebudede besparelser blive væsentligt forringet.

Dette er ikke i overensstemmelse med rehabiliteringsideen og kan på sigt medføre yderligere omkostninger for samfundet.

I socialpædagogikken er filosofien, at alle mennesker udgør en ressource i samfundet. Det være sig samfundets marginaliserede, stofmisbrugere, hjemløse, voksne og børn med fysiske og psykiske handicaps, socialt udsatte og anbragte børn og unge. Alle kan bidrage til samfundet, men mulighederne er bedre med et liv inkluderet i fællesskabet.

Med spareplanerne er vi meget bekymrede for, at Svendborg Kommunes sårbare borgere bliver ekskluderet og ikke inkluderet i samfundet.