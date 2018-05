Rumænien, Polen, Grønland, Færøerne og Afrika ...

FKS Slamson har aldrig været bleg for at kaste sig ud i projekter uden for landets grænser, men særligt ét land har givet virksomheden det, der med et pænt ord kan kaldes udfordringer.

I Ghanas hovedstad Accra har FKS Slamson i de seneste seks år lagt mange ressourcer i at rense toiletspildevand, som normalt blev hældt lige lukt ud i havet - ikke langt fra, hvor mennesker bader.

Det første projekt kuldsejlede og er lukket, men i samarbejde med Danida startede de fynske kloakspecialister et nyt pilotanlæg, som indehaver Vagn Orry Knudsen håber får et længere og mere uproblematisk liv end det første.

- Vi er ude af det til juni, og så er det slut med Afrika for vores vedkommende. Nu har jeg været der i seks år, og jeg har gjort den forskel, jeg synes, jeg kan. Danida har lavet en aftale om at køre det videre i en periode, og så vil jeg håbe, at andre tager over. Jeg tror stadigvæk på det, men det tager ualmindelig lang tid, siger Vagn Orry Knudsen.

Udfordringerne i Afrika har været mange og også større, end den fynske erhvervsmand havde forestillet sig, da han kastede sig ud i projektet, og den danske ambassade har hjulpet alt, hvad den kunne.

- Vi har været udfordret til det yderste, men det kører, og den danske ambassade har været ualmindelig hjælpsom med at få tingene til at fungere. Men i Afrika kan en aftale, der laves om mandagen, lige så godt være en, der bliver til noget næste mandag eller hvornår, det nu passer. Der er virkelig mange forskellige interesser, der skal ind over, siger Vagn Knudsen.