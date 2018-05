Læringsleg

Fredercia: Fredericia Bibliotek er med, når Danmark fredag 4. maj træner de yngstes sprogmuskler for andet år i træk, såkaldt sprogfitness. Via leg og ordballade skal en landsdækkende sprogfitness-dag bidrage til at imødekomme stigende lærings- og sprogbarrierer blandt børn i fem- til syvårsalderen.I Fredericia skal der leges i Madsby legepark og på plænerne bag ved parken. Biblioteket afvikler dagen i samarbejde med pædagogstuderende fra UCL Jelling, som både vil stå for at lege med børnene og efterfølgende bruge erfaringerne i deres studier.

- Det er dejlig, at så mange børn har lyst til at komme og være med til at lege med sprog og ord, siger bibliotekar Dorthe Grønbæk fra Fredericia Bibliotek i en pressemeddelelse.

- Der har været en overvældende interesse, og på meget kort tid fik vi dobbelt så mange tilmeldte børn i forhold til sidste år. Så nu glæder vi os til en dag med fokus på leg og sprog med over 300 børn, tilføjer hun.På landsplan er 70 biblioteker med. /EXP