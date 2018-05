Frikadellefest

Dagen rummer også en række andre aktiviteter for børn og voksne, og på plussiden er, at koncerterne og meget andet er gratis at opleve.

Ovenstående er, hvad arrangørerne foreløbig har offentliggjort om indholdet af årets Frikadellefest, der plejer at trække besøgende til Lohals fra nær og fjern, men på www.frikadellefest.dk og på Facebook under Lohals Frikadellefest bliver løbende lagt nyheder om frikadellefesten.

Den begynder klokken 12.00 og slutter klokken 22.00.

Bag arrangementet står en bestyrelse med lokale erhvervsdrivende, og Mogens Juhl, der er uddeler i brugserne i Lohals og Snøde, er formand for Lohals Frikadellefest

- Men der er cirka hundrede personer, som lægger en ulønnet indsats i at få skabt og afviklet Frikadellefesten, fortæller han.

Det er 11. år, at festen holdes, og sidste års jubilæumsfest gav underskud.

- Men det var, hvad vi havde kalkuleret med, og ellers anvendes det årlige overskud til at gøre næste års fest mulig, fortæller Mogens Juhl og tilføjer, at man sammensætter programmet sådan, at der er noget for de lokale, for folk på resten Langeland og landskendte fristelser, som kan trække besøgende til udefra.

Navne som Anne Linnet, Peter Belli, Lis Sørensen, Rugsted & Kreutzfeldt samt blandt andet Sussi & Leo har været på scenen på Lohals Havn, når Frikadellefesten har været holdt.