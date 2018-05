- Det har været vores strategi at blive landsdækkende - i hvert fald, når det gælder Jylland og Fyn. Nu har vi købt en virksomhed ved Esbjerg, som er Danmarks femte-største kommune. Det er et område, vi tidligere har dækket fra Odense, men det koster at transportere folk, og det er dyrt at have dem ude at overnatte, siger indehaver og bestyrelsesformand Vagn Orry Knudsen.

FKS Slamson A/S FKS Slamson A/S, Teknikvej 36, Odense Bruttofortjeneste: 117,5 mio. (2016: 107,8 mio.). Resultat efter skat: 7,2 mio. (2016: 10 mio.) Egenkapital: 49,4 mio. (2016: 46,5 mio.) Antal medarbejdere: 160 i 2018 efter seneste opkøb. Administrerende direktør: Michael Nielsen Bestyrelsesformand og ejer: Vagn Orry Knudsen

Med købet af Henriks Kloakservice har FKS Slamsom fuldført sit fjerde opkøb på fem år og har foruden hovedkontoret i Odense afdelinger i syv jyske byer samt København.

Historien bag FKS Slamson Vigtige år:



1954: Hans Erik Knudsen begynder som vognmand i Nørre Aaby.



1967: Første slamsuger indkøbes, firmanavnet er nu Vestfyns Kloak Service.



1980: Fyns Kloak Service Aps stiftes, Vagn Knudsen starter virksomhed i Nordjylland.



1988: Jette og Vagn Knudsen bliver medejere af Fynsk Kloak Service



1992: Fyns Kloak Service udvikler verdens første "stikmaskine" til tv-inspektion af kloakledninger.



1996: Jette og Vagn Knudsen bliver eneejere.



2003: Opkøb af firmaet Slamson i Odense.



2008: De to virksomheder lægges sammen - FKS Slamson A/S er født.



2011: Sønnerne Dennis og Mikael Knudsen bliver aktionærer i virksomheden.



2012: Slamafvandingsanlæg bygges i Ghanas hovedstad Accra.



2013: Opkøb af DIR Dansk Industrirens.



2014: Opkøb af MKV Midtjysk Kloak Vedligeholdelse.



2015. Aftale med Danida om endnu et anlæg i Ghana.



2016: Opkøb af Bolderslev Kloakservice ved Aabenraa.



2018: Opkøb af Henriks Kloakservice i Gredstedbro, Esbjerg.

- Vi har købt op for at være konkurrencedygtige, men nu tror jeg, vi er ved at have den størrelse, vi skal have. Vi skal måske have købt et par nye biler, men vi går ikke umiddelbart i flere opkøbstanker, og nu skal vi til at fordøje og lære at have den virksomhedsstørrelse, vi har. Vi har brugt og bruger mange ressourcer på interne uddannelse og på inkorporering af nye medarbejdere, siger Vagn Orry Knudsen.

Han kan glæde sig over, at virksomheden, som har været i hans families eje siden 1954, netop har afleveret endnu et solidt regnskab med en bruttofortjeneste på 117,5 millioner og et resultat efter skat på 7,2 millioner. Egenkapitalen i virksomheden er vokset med tre millioner siden 2016 og er i det hele taget vokset kolossalt siden 2013. Da var den på knap 20 millioner - i dag er den på 49 millioner.

- Vi er kommet dertil, hvor stordriften også hjælper os med at være konkurrencedygtige, og vi bruger mange penge på udvikling og på uddannelse af medarbejdere. Vi har altid været opsat på at være foran konkurrenterne med moderne teknik og specialudstyr, og nogle af de biler, vi har, er tekniske vidundere, der koster tre-fire millioner. Det er ikke biler, du bare betjener - dem skal du bruge et halvt eller helt år på at lære en mand op til at køre, siger Vagn Orry Knudsen.