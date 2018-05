I mange år var USA et slaraffenland for Novo Nordisk. Men nu er markedet blevet sværere, og priserne presset.

Det store og lukrative amerikanske marked for diabetikere er langt fra det tag-selv-bord for Novo Nordisk, som det har været.

For få år siden kunne Novo Nordisk øge priserne og sælge mere. Men den seneste tid er væksten ebbet ud, og det slår regnskabet for første kvartal en tyk streg under.

Ikke bare giver dollarens fald modvind - da salget i dollar dermed bliver til færre kroner - salget af insulin er også under et generelt pres.

- Der er nogle engangseffekter fra sidste år, der gør sammenligningsgrundlaget sværere, siger Novo Nordisk analytiker ved Sydbank Søren Løntoft Hansen.

- Men det ændrer ikke ved, at markedet i USA og hele salget af insulin er ramt af intens konkurrence og øget prispres.

I regnskabet for første kvartal fortæller Novo Nordisk, at salget af de klassiske produkter inden for insulin i Nordamerika faldt med markante 19 procent i årets tre første måneder i kroner og med syv procent i lokale valutaer.

Specielt Novo Nordisk ældre, langtidsvirkende insulin Levemir var hårdt ramt. Salget i USA faldt med næsten en tredjedel til 1,8 milliarder kroner.

- Der bliver givet mere rabat på især langtidsvirkende insulin. Der er kommet flere spillere på markedet, og så er der kommet kopiprodukter ind. De tager markedsandele og er noget af det, der presser, inden for insulinen, siger Søren Løntoft Hansen.

Alt er dog ikke gråd og tænders gnidsel i Nordamerika for Novo Nordisk. Den relativ nye lægemiddelklasse GLP-1 brager nemlig frem.

Midlet stimulerer bugspytkirtlen til at producere mere insulin og gives tidligere i behandlingen end insulin.

Det solgte Novo Nordisk for 4,5 milliarder kroner af, en vækst i dollar på 20 procent. Og det betød, at hele Novo Nordisks diabetesforretning i Nordamerika kunne notere en vækst på fem procent i dollar.

- Det er det, der driver den vækst, der trods alt er i kvartalet, siger Søren Løntoft.

Novo Nordisk har i flere år haft midlet Victoza i klassen og et nyt, Ozempic, er just ankommet.

- Hele markedet for GLP-1 er øget. Der er kommet flere midler ind, men kagen bliver større og større, siger analytikeren.