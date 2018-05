BELLINGE: "All You Need Is Love", en collage bestående af sang og oplæsning fra Bibelen med udelukkende musik af The Beatles. Oplev det i Bellinge Kirke tirsdag klokken 19.30 med Tina Kruse Andersen, Simon Mott Madsen, Tore Bjørn Larsen og Bjørn Krog Thesbjerg. Fri entre. (RAS)

