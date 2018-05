Fodbold: De røde faner vajede 1. maj på Turup Stadion, hvor den gamle arbejderklub B1909 på en kølig og regnfuld aften tog en tur på landet til pokalmøde.

Mens lærkerne sang over de vestfynske marker, sang og trommede de røde nierfans spillerne frem til regndans og målregn ved landsbyens gadekær i Turup.

B1909 gjorde arbejdet færdigt med en knusende sejr på 16-0 - 8-0 i hver halvleg - over BK Vestfyns Serie 4-hold i anden indledende runde af DBU Pokalen.

BK Vestfyn-B1909 0-16 (0-8) DBU Pokalen, 2. indledende runde

Mål: 0-1 Nicolas Jørgensen (5), 0-2 Nicolas Jørgensen (10), 0-3 Nicolas Jørgensen (20), 0-4 Jacob Mouritsen (27), 0-5 Christian Bendixen (selvmål - 32), 0-6 Marc Gangia (40), 0-7 Jacob Mouritsen (42), 0-8 Esben Harding (44), 0-9 Nicolas Jørgensen (52), 0-10 Markus Bay (54), 0-11 Marcus Sørensen (straffespark - 56), 0-12 Nicolas Jørgensen (60), 0-13 Rasmus Skovgaard (65), 0-14 Søren Lærche (72), 0-15 Markus Bay (73), 0-16 Markus Bay (74).



Startopstillinger: BK Vestfyn: Christian Madsen - Jacob Larsen, Rasmus Bendixen, Christian Bendixen, Brian Jacobsen - Jesper Larsen, Sune Pedersen, Kevin Andreasen, Henrik Jørgensen, Søren Hansen - Mads Pedersen.



B1909: Marcus Sørensen - Markus Bay, Rune Rasmussen, Jacob Andersen, Daniel Winther - Jacob Mouritsen, Søren Lærche, Nicolas Jørgensen, Burana Saenkham - Marc Gangia, Esben Harding.



Dommer: Paw Johansen.



Tilskuere: 100.



Næste kampe: Torsdag 3. maj kl. 18.45: Serie 4, Chang-BK Vestfyn. Fredag 4. maj kl. 18.45: Danmarksserien, B1913-B1909.



Bemærkninger: Næste pokalrunde spilles tirsdag 15. maj.

- De er et bedre hold. De var hurtigere i boldomgangen, men det var en stor oplevelse, sagde BK Vestfyns 23-årige angriber og formand, Mads Pedersen, efter kampen.

Den 23-årige elektriker kæmpede som sine holdkammerater med stor iver foran de omkring 100 tilskuere - fem gange så mange som normalt til holdets kampe på Turup Stadion.

For BK Vestfyn, der blev etableret i februar 2017 som arvtager til den nu nedlagte Brahesholm Boldklub, var det ubetinget den største kamp i klubbens historie at møde B1909. Den traditonsrige klub fra Odense, der to gange har vundet pokalturneringen, er nu et solidt hold i Danmarksserien, fem rækker højere end BK Vestfyn.

- Det var sjovt, at vi fik lov til at møde en traditionsklub som B1909, sagde Mads Pedersen.