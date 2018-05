9 / 23

Kirsten Fellin er et af jobcentrets ofre. Hun er kommet i klemme på grund af en stofskiftesygdom, som invaliderer hende og har gjort det siden 2011. Hun er ikke i stand til at arbejde som SOSU-assistent og forsøger at komme på førtidspension. Men hun er i klemme og er med i foreningen Jobcentrets Ofre på Fyn. - Jeg har haft et normalt liv som jer andre. Nu er jeg på kontanthjælp og lever et parallelliv. Her er der et netværk, og her bliver vi synlige sammen. For seks år siden havde jeg ikke forestillet mig, at jeg kunne ryge gennem sikkerhedsnettet så hurtigt og uden mlighd for at leve sådan bare nogenlunde som andre, fortæller Kirsten Fellin. Foto: Nils Svalebøg