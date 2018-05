ODENSE: Ring til Helge Pasfall på 20 71 66 71, hvis du er tenor eller bas, mellem 50 og 70 år og vil prøve at synge med i Fynbokoret. Det mangler de to stemmetyper, og nodekendskab er ingen forudsætning. Vil du høre dine måske kommende korfæller i funktion først, så synger de søndag klokken 13.30 og 15 i Sanderumgårds Romantiske Have, der denne weekend rummer et stort forårsmarked. (RAS)