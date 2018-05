Det blev til et tæt lokalopgør i pokalturneringen, da lokalrivalerne Assens og Flemløse/Haarby tørnede sammen på Assens Stadion.

Værterne kom foran på mål af Anders Lohmann, men føringen holdte ikke pausen ud. Nicolai Dvinge nettede for Flemløse/Haarby, så mandskaberne kunne gå i omklædningsrummet med stillingen 1-1.

Efter pausen var Flemløse/Haarby det mest effektive hold foran mål, og kunne fortjent tage sejren på 3-2. Assens pressede ellers på i kampens slutfase, men det forløsende udligningsmål kom aldrig.

- Vi har lidt et bundholds uheld i øjeblikket, men indstillingen er der ikke en finger at sætte på i dag. Gutterne gjorde hvad de kunne for at tage sejren, sagde Assens-træner, Morten Skytte. (Hau)