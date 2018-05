Aalborgs håndboldherrer er som det første hold klar til DM-semifinalerne.

Det er en kendsgerning efter tirsdagens hjemmesejr på hele 35-23 over TTH Holstebro, der ellers langt fra er en favoritmodstander for nordjyderne.

Danmarksmestrene havde tabt syv gange i træk til TTH Holstebro - seks gange i ligaen og en enkelt gang i pokalturneringen - men den kedelige stime blev stoppet noget så eftertrykkeligt.

- Man kan godt vænne sig til at komme i semifinalen. Vi har kæmpet gennem hele sæsonen, og det tegner godt, at vi har fundet pragtspillet frem nu, siger Aalborg-spiller Buster Juul til TV2 Sport.

På forhånd kunne det ellers ligne to jævnbyrdige hold i slutspilsgruppe 1, men da først kampen kom i gang, var der tale om alt andet end jævnbyrdighed.

Kampens åbning var en ren nordjysk magtdemonstration. I løbet af 11 minutter var hjemmeholdet foran med 7-1, efter Sebastian Barthold for tredje gang havde udnyttet et straffekast.

For at stoppe blødningen tog TTH-træner Patrick Westerholm timeout. Finnen var tydeligt frustreret, men hans opsang havde kun begrænset effekt.

Aalborgs forspring voksede frem mod pausen, og til stor glæde for størstedelen af de 5000 tilskuere gik hjemmeholdet i omklædningsrummet med en føring på 19-9 efter de første 30 minutter.

Den medrejsende delegation af hvidklædte TTH-fans i det ene hjørne af hallen fik heller ikke meget at juble over i anden halvleg.

Aalborg-spillerne tromlede videre, og de til tider uoplagte gæster blev most i en sjældent set grad.

Føringen nåede op på 14 mål, før TTH fik pyntet lidt på måltavlen og fik reduceret afstanden til ti mål inden det sidste kvarter.

Symptomatisk for kampen scorede Aalborg i kampens slutfase to gange i et tomt mål i løbet af cirka et halvt minut.

Trods nederlaget kan TTH stadig nå en semifinaleplads, men holdet har nu behov for, at Skjern snubler i sine sidste to kampe.