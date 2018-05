Håndbold: Fra næste sæson begynder en ny karriere for GOG's norske streg, Henrik Jakobsen. Sport Fyn kunne allerede erfare skiftet tidligt på året, men i sidste uge blev det officielt - Jakobsen tørner ud for Fenix Toulouse i den franske liga på en toårig aftale.

Men først er der lige et arbejde i GOG, der skal gøres færdigt, og den ambitiøse klub på Sydfyn behøver ikke at frygte for nordmandens fokus i de afgørende kampe om DM-titlen 2018.

Stillinger og ydmygelse DM-slutspillets pulje 1:1. Aalborg 5 kampe 9 point.



2. Skjern 4 kampe 6 point.



3. TTH 5 kampe 6 point.



4. Århus 4 kampe 0 point.



Aalborg chok-rundbarberede og ydmygede TTH, tirsdag aften, med 35-23 efter føring 19-9 ved pausen. Aalborg er dermed klar til semifinalerunden. TTH er ude, hvis ikke Århus slår Skjern, onsdag aften.



2. maj, kl. 18.30: Skjern-Århus.



Pulje 2:



1. GOG 4 kampe 7 point.



2. BSV 4 kampe 6 point.



3. KIF 4 kampe 5 point.



4.Nordsjælland 4 kampe 1 point.



2. maj, kl. 20.30: GOG-Nordsjælland.



3. maj, kl. 20.30: BSV-KIF.

- Det, at jeg siger farvel til GOG, gør mig bare endnu mere opsat på at slutte bedst muligt af i klubben. Vi fik DM-bronze i min første sæson (2015/16, red.), så missede vi semifinalen i sidste sæson, selv om vi faktisk leverede nogle gode kampe i slutspillet, og i år ser jeg gode muligheder for, at vi kan gå hele vejen, lyder det fra Henrik Jakobsen, der sammen med det øvrige hold kan tage et vigtigt DM-skridt onsdag aften hjemme i Su'vi:t Arena, når de gule tager imod Nordsjælland Håndbold.

En sejr over Nordsjælland, der har udspillet sin rolle i slutspillet, vil således betyde, at GOG er klar til semifinalerunden allerede inden slutspillets sidste puljekamp på søndag hjemme mod BSV.

GOG tabte i onsdags til KIF Kolding København, da fynboerne endnu engang røg i Spellerberg & Co.'s gennem-trænede syv mod seks-fælde, men det har ifølge Henrik Jakobsen ikke pillet selvtilliden ud af holdet. Han siger:

- KIF ved også godt, at vi havde vundet, hvis der var spillet seks mod seks. Nordsjælland kan også godt lide at spille syv mod seks, men det er alligevel ikke det samme som med KIF. Nordsjælland har for eksempel ikke en Bo Spellerberg til at fordele boldene, selv om vi selvfølgelig skal passe på Nordsjællands Johan Meklenborg. Nordsjælland har heller ikke mere at spille for, og vi har fået endnu flere strenge at spille på, efter at Gøran (playmaker og back Gøran Johannessen, red.) er på vej tilbage efter sin skade.