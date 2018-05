Natten til tirsdag har politiet anholdt og sigtet fire mænd, hvoraf to er medlemmer af bandegrupperinger i København.

Mændene, der er i alderen 31 til 52 år, er mistænkt for såkaldt kloning af luksusbiler samt ulovlig besiddelse af våben.

Kloning af biler betyder, at man erstatter det originale stelnummer i bilen med et kopieret stelnummer fra en anden bil.

Politiet har beslaglagt 25 biler og syv motorcykler under nattens aktioner.

Aktionerne bestod af en række ransagninger, der også resulterede i beslaglæggelse af en fuldautomatisk riffel, to håndvåben, en signalpistol samt et større kontantbeløb.

Ved et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde tirsdag eftermiddag og aften blev tre af mændene sigtet for besiddelse af en fuldautomatisk riffel, mens to er sigtet for kloning af biler.

De blev alle fængslet frem til 24. maj.

I retsmødet nægtede mændene sig skyldige, men ville ellers ikke udtale sig. Ingen af dem kærede fængslingen til landsretten, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Mads Helios, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, er tilfreds med nattens aktioner.

- Vi er meget tilfredse med resultatet af nattens anholdelser og ransagninger, der efter kort tids efterforskning har givet et foreløbig godt resultat. Indsatsen er forløbet tilfredsstillende.

- Der forestår nu yderligere efterforskning i sagen, hvorfor yderligere anholdelser ikke kan afvises, siger Mads Helios.

Ransagningerne er lavet af Særlig Efterforskning Øst, der blandt andet har særligt fokus på organiseret kriminalitet.

Enheden har fået støtte fra øvrige politikredse på Sjælland.

En af de anholdte er fuldgyldigt medlem af en rockergruppering, mens en anden af de anholdte er medlem af en anden rockergruppering.

Politiet oplyser ikke, hvilke grupperinger der er tale om.

De to øvrige fængslede er i forvejen kendt af politiet.