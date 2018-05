Bo Lind blev først dømt og siden frikendt for injurier i pornosagen fra Strandmølleskolen i Assens. Som forælder til ét af de børn, der fik gennemsøgt deres computere, er han chokeret over, at Anklagemyndigheden har valgt at frafalde sagen.

"Dybt chokerende og frustrerende".

Sådan betegner Bo Lind den afgørelse om et tiltalefrafald, som Statsadvokaten i Viborg har truffet i sagen, hvor flere drenge fra Strandmølleskolen i Assens tilbage i november 2015 fik gransket deres søgehistorik efter porno.

Det var Bo Lind, der sammen med en række andre forældre til nogle af drengene havde anmeldt skoleledelsen til politiet.

- Det er frustrerende og dybt chokerende, at børn skal efterlades på den måde. Vi har jo syntes, at det var et alvorligt overgreb mod en gruppe børn, men sådan ser man åbenbart ikke på det. Jeg synes, at det er stærkt bekymrende, at man kan opføre sig sådan over for børn og unge, uden at det får nogen form for konsekvens, siger Bo Lind.

Han mener, at sagen ville have faldet anderledes ud, hvis der ikke var tale om børn.

- Prøv at forestil dig, hvis det var en voksen, som krævede, at se en anden voksens private computer igennem for at se, om de havde søgt efter porno. I det tilfælde er jeg ikke i tvivl om, at der ville være rejst en sag. Det her viser, at børn ikke bliver taget alvorligt, siger Bo Lind, der netop mener, at overgrebet er større, fordi der er tale om børn.

- Det er jo voksne autoriteter, som udstiller børnenes seksuelle interesser. Det er, i min optik, et kæmpe tillidsbrud.