1 / 3

Jutta Lundqvist Nielsen (E), formand for Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget i Kerteminde: - Jeg har ikke læst rapporten i bund, men vi er godt klar over, der kommer langt flere underretninger. Vi har haft det oppe i vores første budgetopfølgning, og her kan vi se, at vi overskrider budgettet på Børne og Familieområdet med med fem millioner, fordi der kommer flere underretninger, fordi vi skal tage os af alle de her anmeldelser. Det er uheldigt for kommunen, men godt for de her børn. Jeg tror ikke flere børn er udsat for vold, men der er kommet flere underretninger, fordi de almindelige danskere er blevet opmærksomme på det, og det er jo positivt. Vi er i tæt dialog med forvaltningen, og de siger, at de tager fat i alle sagerne, og at de ikke lader nogen ligge. Vi som politikere har spurgt, om der når der kommer en underretning, om den så også bliver behandlet. Og det har vi fået vished for, at de bliver. For forvaltningerne er pressede på økonomien, og vi skal have deres ord for, at det sker. Men det er klart, at tildelingerne er små og kommunerne er pressede, og der skal man være sikker på, at det ikke går ud over det her område, for fra politisk side af har det været et underbudgetteret område i flere år. Arkivfoto