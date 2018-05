Svendborg: Hvis det hele flasker sig, har byrådsmedlem Jesper Kiel gode chancer for at få sig en plads på Christiansborg ved næste folketingsvalg.

I weekenden holdt Enhedslisten nemlig årsmøde, og her valgte man, hvilke kandidater man vil forsøge at få valgt ind på Christiansborg.

Og her faldt det sådan ud, at Jesper Kiel blev valgt til at stå nummer to på den fynske liste over folketingskandidater efter Victoria Velásquez.

Det betyder, at får Enhedslisten to mandater på Fyn - ligesom ved sidste folketingsvalg - så er Jesper Kiel formentlig sikret en plads på Christiansborg.

- Der er i hvert fald rigtig gode chancer, lyder det fra Jesper Kiel, der dog erkender, at selvom det tegner positivt, skal der arbejdes for sagen.

- Det kommer ikke bare dumpende af sig selv, siger han.