Bjørn Brandenborg skal bryde de sydfynske socialdemokraters dødvande hvad angår indflydelse på Christiansborg og sikre sig en taburet ved næste folketingsvalg. Det er i hvert fald partiets plan. Og han har et år til at vinde vælgernes gunst. Selv er han fortrøstningsfuld i lyset af partiets medvind i Svendborg, fortæller han.

- Så nu er det min opgave at ride på dén røde bølge hele vejen ind på Christiansborg, så vi på Sydfyn kan sætte dagsordenen endnu bedre, siger Bjørn Brandenborg, der blev valgt som folketingskandidat for to år siden.

Sangen gjalder ud over Krøyers Have fra højtalere. Det er elever fra Sydfyns Erhvervsforskole, der i anledning af 1. maj underholder de knap 200 mennesker, der er dukket op til arbejdernes kampdag.

Det er 17 år siden, at de sydfynske socialdemokrater sidst har været repræsenteret i Folketinget. Og selvom Bjørn Brandenborg har været i gang som socialdemokratisk folketingskandidat i et par år efterhånden, begynder det for alvor at snerpe til nu, hvis han skal sikre sig vælgernes gunst inden næste folketingsvalg.

Folketingsvalg skal jo afholdes hvert fjerde år som minimum, hvorfor valget senest kommer inden for det næste års tid. Og derfor er det nu, Bjørn Brandenborg sætter alle sejl for at ride den røde bølge.

- Der er jo vildt mange socialdemokrater på Sydfyn, og nu skal jeg have fortalt dem, at de rent faktisk har en kandidat. Så jeg prøver at komme ud til så mange arrangementer som muligt for at blive klogere på mit område og møde de mennesker, jeg gerne vil repræsentere, fortæller Brandenborg, der er født og opvokset i Svendborg, mens han nu bor i Rudkøbing.

- Så jeg er begyndt at gå fra dør til dør og banke på og uddele en folder og få en snak. Målet er at nå 10.000 døre inden folketingsvalget, siger han.

Ind til videre har han banket på cirka 400 døre.

- Folk bliver lidt overraskede, for det er ikke noget, de har oplevet så ofte før, at folketingskandidater gør. Det er jo lidt sådan en Obama-metode, siger han med henvisning til den tidligere amerikanske præsident, Barack Obama.

- Der er dog ikke nogen, der har kaldt mig Den Fynske Obama endnu, griner han, og man fornemmer, at han godt kunne vænne sig til det tilnavn.