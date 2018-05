To Venstre-ministre har tirsdag eftermiddag meddelt, at de stopper. Forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind stopper, efter at han forgæves har søgt stillingen som direktør for Det Kongelige Teater, mens Esben Lunde Larsen stopper som miljø- og fødevareminister. Lars Løkke Rasmussen meddeler, at der kommer en regeringsrokade onsdag.

Når Miljøstyrelsen begynder at flytte medarbejdere til kontorerne på Tolderlundsvej og Englandsvej i Odense, bliver det ikke med Esben Lunde Larsen som øverste chef.

Med få minutters mellemrum har Søren Pind (V) og Esben Lunde Larsen (V) begge meddelt, at de stopper som ministre.

Ifølge Søren Pind vil han nu koncentrere sig om andre ting i livet end politik.

"For nogen tid siden meddelte jeg statsministeren, at jeg ønskede at koncentrere mig om andre ting i tilværelsen end politik. Beslutningen har været længe undervejs, og overvejelserne begyndte i min tid som justitsminister. Politik har for mig aldrig været et levebrød eller en karriere. Jeg har hver dag følt, jeg har tjent. Og personligt kender jeg ikke til noget mere ærefuldt. Men nu føler jeg, jeg har aftjent min værnepligt. Jeg forlader derfor mit ministerium og Folketinget", skriver Søren Pind i et opslag på Facebook.

Over for Berlingske fortæller han desuden, at han med tilladelse fra statsminister Lars Løkke Rasmussen søgte stillingen som direktør for Det Kongelige Teater, som endte med at gå til Kasper Holten.

- Vi var to tilbage. Men det er jo ingen skam at tabe til Kasper Holten, siger Søren Pind til Berlingske.

Søren Pind stopper med øjeblikkelig virkning som minister og som medlem af Folketinget.